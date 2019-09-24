Новий законопроєкт "Про концесію" написано "під когось", - нардеп Волинець

Ми наполягаємо на тому, щоб такі закони, як "Про концесію", розглядалися в умовах широкого обговорення, за участю громадськості, фахівців, експертних груп і при дотриманні процедури і регламенту. Щоб це не було за скороченою процедурою. На жаль, з 29 серпня ми не бачимо законопроєктів, наприклад, про ті ж зміни до Конституції, але при цьому голосуємо. Це ж відбувається і в вересні", - пояснив ситуацію нардеп.

За словами Волинця, він утримався від голосування в першому читанні за новий законопроєкт "Про концесію", проте, він все ж набрав достатню кількість голосів, не зважаючи на те, що текст документа практично ніхто не читав. Депутат зазначає, що більшість його колег, які голосували за проєкт, досі не можуть пояснити - звідки приходять такі документи. Однак при цьому готові підтримувати їх "нє глядя" і вже потім, за необхідності, вносити зміни.

"Я, як депутат трьох попередніх скликань, добре знаю, як це важко - вносити зміни "потім". Як це практично неможливо. Комусь це вигідно, щоб була така каламутна водичка, в якій приймаються такі важливі законопроєкти. Тим більше, ми бачимо, що корупція не зменшилася. Якщо були одні "смотрящі" в тому ж енергетичному секторі, в Центренерго, то сьогодні все повторюється вже за нової влади. І знову доводиться боротися", - прокоментував Волинець.

Читайте також: Ексміністри економіки застерегли Зеленського від масової концесії

Він підкреслив, що новий законопроєкт "Про концесію" написаний "під когось", оскільки допускає відверто антидержавні норми, які можуть бути вигідні лише приватному концесіонеру. Наприклад, норма про ліквідацію держпідприємств у разі передачі їх майна в концесію. Перші стратегічно важливі підприємства, які можуть бути ліквідовані - порти "Ольвія" і "Херсон", які уряд спішно віддає у концесію. Відповідні конкурси щодо обох підприємств вже запущено.

"Ну, знаєте, це - кінці у воду. Наведу такий приклад. Думаю, він саме в тему: найлегший спосіб розкрадання бюджетних коштів у попередні роки, починаючи з 90-х - це було закриття шахт. Порушувалися всі технології, гроші крали, технологічний комплекс знищувався. Тобто майстерні, цехи, шахтоуправління, комунікації - все знищувалося для того, щоб люди забули, що таке підприємство взагалі існувало. Тут така сама ситуація", - упевнений нардеп.

На думку колишнього голови департаменту фінансового контролю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Анни Соломатіної, норма про ліквідацію держпідприємств під час передачі їхнього майна в концесію - 100%-ва корупція.

"Я вважаю, що тут 100% корупція. Тому що у нас є Фонд держмайна, який сьогодні є балансоутримувачем і приміщень, і майна держпідприємств. І, якщо підприємство ліквідується, то ФДМУ має організувати продаж цього майна, щоб потім ці кошти пішли у держбюджет", - пояснила Соломатіна.

Вона також вказала на ще одну корупційну норму законопроєкту "Про концесію", яка дозволяє віддавати держоб'єкти приватникові без конкурсу - через так звані прямі переговори. За її словами, все вказує на те, що проєкт написано "під когось" і навіть якщо його приймуть, у найближчій перспективі депутатам доведеться його скасовувати.

"Я бачу для кого цей законопроєкт виписувався. Я бачу тут корупцію. Він не довго проіснує. Не зважаючи на те, що більшість його може прийняти, але працювати по ньому будуть не депутати, а інші люди. Буде багато скарг і, врешті-решт, буде скасовано цей закон. Тому що в ньому корупція", - резюмувала Соломатіна.