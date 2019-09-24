США зірвали візит Путіна в ООН, не видавши візу російській делегації "з технічних причин"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

Російській делегації, яка мала брати участь у засіданні генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН), відмовили у візі США. Десятьом дипломатам не дали дозволу на в'їзд у Штати. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який вже прибув у російське МЗС для вирішення питання.

Раніше глава комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що йому не видали візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, хоча запит на її отримання він подав у визначені терміни. У російському МЗС зі свого боку спростували заяви американських дипломатів, які стверджували, що російські посланці не подали вчасно документи.

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Фактично, влада США своїм вольовим рішенням просто перекрила доступ членам російської делегації до роботи. В Росії нагадали, що за право бути членом ООН всі країни, що входять в організацію, платять. І Росія платить за членство в ООН досить багато.

Згідно зі статутом ООН, головний критерій, який використовується державами-членами в Генеральній Асамблеї при розрахунку членських внесків, - це платоспроможність країни. Цей показник визначається на підставі величини валового національного продукту (ВНП) і низки коригувань, серед яких значиться зовнішня заборгованість і рівень доходу на душу населення.

За останніми доступними даними, в 2013 році Росія заплатила в бюджет ООН $68,5 млн, або 2,4% від бюджету. З огляду на те, що ВВП Росії поки ще росте, а не скорочується, можна припускати, що і в 2019 році Росія заплатить в ООН приблизно таку саму суму або більшу. Виходить, що близько $70 млн коштує "візовий збір" для членів російської делегації при оформленні віз у США.

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"Всі рішення, які стосуються заклику відмови від сплати внесків, або затримки їх перерахування з боку Росії в міжнародні організації, є поспішними й імпульсивними, тому - невірними. Більш того, такими вчинками, як відмова у візах для членів російської делегації для участі в засіданні ООН, Росію і змушують вчинити зопалу. Нас провокують, і поподатися на провокації наших "колег" - це не найкраща поведінка. Хоча варто відзначити, без наших грошей у вигляді внесків вони можуть і не вижити", - заявив у розмові "Газета.Ru" політолог Олександр Асафов.

Він вважає, що "необхідно висловити занепокоєння" тим, що відбувається на державному рівні, і займатися цим мають представники МЗС.

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