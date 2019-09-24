Після заклику Зеленського кількість дзвінків у НАБУ зросла у 8 разів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Зазвичай за день на гарячу лінію НАБУ надходить 10-15 дзвінків, однак за 23 вересня звернулося 82 особи.

Більшість повідомлень стосувалися порушення соціальних, трудових та земельних прав; неналежного досудового розслідування іншими правоохоронними органами; проблем у сфері ЖКГ, стану тротуарів та каналізації. Також громадяни цікавилися, які справи підслідні НАБУ, і дізнавалися контакти інших антикорупційних органів.

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У НАБУ всі повідомлення зареєстрували і пообіцяли дати їм правову оцінку, а також підготувати відповіді згідно з вимогами закону "Про звернення громадян".

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ: "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте".