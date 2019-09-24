Обговорили "справу Марківа" і продовження санкцій проти РФ, - Зеленський провів зустріч з італійським прем'єром Конте. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Глава держави привітав Джузеппе Конте з нещодавнім перепризначенням на посаду та формуванням нового коаліційного уряду, а також запросив здійснити візит в Україну.

Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього та багатостороннього порядку денного. Серед іншого було відзначено активізацію співпраці в інвестиційній сфері.

Володимир Зеленський закликав вкладати кошти в інфраструктуру, зокрема порти, та наголосив на проведенні великої приватизації в Україні.

Окремо було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Глава держави зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи, й запропонував створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Також під час зустрічі обговорили важливість продовження санкційної політики стосовно Росії. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність і суверенітет України.

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