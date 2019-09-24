Українці, британці, поляки і німці, - цьогоріч зону ЧАЕС відвідало вже 74 тисячі туристів

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Згідно з ним, серед іноземних відвідувачів найбільше в Чорнобиль їдуть з Великої Британії - 10 381 особа. На другому місці - поляки - 6 544, на третьому - німці - 5 399, четвертому - американці - 4 143 та на п'ятому чехи - 2 829. Загальна кількість країн, звідки приїжджають до Чорнобиля - 130. Серед них Сінгапур, Чилі, Мексика, Японія та інші.

"Чорнобиль - тема, яка цікавить увесь світ. Люди хочуть на власні очі побачити місце, де відбулася одна з найбільших трагедій останнього часу. З одного боку така привабливість дає певні переваги - додаткові надходження в бюджет. Але з іншого - потрібно додаткового розвивати інфраструктуру, яка зробить комфортним і безпечним перебування туристів у зоні відчуження", - розповів помічник директора підприємства Кирило Гарник.

Підприємство нагадує, що цьогоріч Чорнобильська зона відчуження була визнана одним із пріоритетних напрямків для розвитку туризму.

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