Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ ФРН на запит Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Заява про те, що Федеральний уряд не розрізняє російські паспорти та паспорти для анексованих районів, не відповідає дійсності. Ми не знаємо жодного випадку, коли б у російський паспорт, виданий на основі указів (Путіна) вже була проставлена віза", - запевнили у відомстві.

Також там підкреслили, що Німеччина разом зі своїми партнерами в Європейському Союзі повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Німеччина засуджує укази президента РФ про спрощення надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей. Вони суперечать духу та цілям Мінських угод і являють собою порушення суверенітету України", - підкреслили в МЗС ФРН.

У дипвідомстві додали, що мешканці українського походження з анексованих районів можуть отримати паспорт України (біометричний) та їздити до Німеччини без візи.

А також нагадали, що держави-члени ЄС у Декларації саміту Україна-ЄС 10 липня чітко дали зрозуміти: "ЄС готовий розглянути подальші варіанти, включаючи невизнання російських паспортів, виданих всупереч Мінським домовленостям, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами".

Німеччина наразі проводить дискусії на рівні ЄС щодо уніфікованого поводження з паспортами Східної України, поінформували в МЗС. Технічні деталі такої схеми ще потребують з'ясування.

Нагадаємо, раніше Bild оприлюднила матеріал, в якому стверджується, що Німеччина, нібито, ставить візи у "паспорти", видані Росією жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, та не робить різниці між паспортами РФ та цими "документами".

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