Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив виступаючи в рамках загальних дебатів 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вівторок у Нью-Йорку.

"Сміливість бачити мир потрібно сьогодні і в Україні. Президент Зеленський почав робити перші кроки, президент Путін зміг відповісти на це. Вдалося домогтися прогресу в ці останні тижні. І ми також знаємо, який горизонт, які наступні етапи тут, Мінські угоди, здатність бачити на місцях нарешті стійкий мир", - сказав він.

Макрон також зазначив, що в майбутні тижні відбудеться саміт у "нормандському форматі" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні глав держав і урядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну", - Ґрод