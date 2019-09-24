Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Президент підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів.

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Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.