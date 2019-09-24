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24.09.19 23:19

Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки 01

"Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.

 Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Президент підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів.

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Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки 02

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.

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