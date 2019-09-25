Правоохоронці проводять обшуки у радника глави Податкової служби Верланова Кригана, - джерело

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Податковій, інформує Цензор.НЕТ.
Джерело зазначило, що обшуки відбуваються в межах розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів.
Правоохоронці підозрюють, що заступник директора департаменту з боротьби з відмиванням коштів, начальник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних ДФС Станіслав Худар спільно зі співробітниками ГУ ДФС у Миколаївській області, працівниками Миколаївської митниці ДФС та іншими причетний до організації групи підприємств з конвертації коштів.
Юрій Криган, який наразі є радником глави Податкової служби Сергія Верланова, підозрюється в причетності до вищезазначеного злочинного угруповання.
Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби на початку травня 2019 року.