Правоохоронці проводять обшуки у радника глави Податкової служби Верланова Кригана, - джерело

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Податковій, інформує Цензор.НЕТ.

Джерело зазначило, що обшуки відбуваються в межах розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів.

Правоохоронці підозрюють, що заступник директора департаменту з боротьби з відмиванням коштів, начальник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних ДФС Станіслав Худар спільно зі співробітниками ГУ ДФС у Миколаївській області, працівниками Миколаївської митниці ДФС та іншими причетний до організації групи підприємств з конвертації коштів.

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Юрій Криган, який наразі є радником глави Податкової служби Сергія Верланова, підозрюється в причетності до вищезазначеного злочинного угруповання.

Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби на початку травня 2019 року.

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