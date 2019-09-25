"Настав час вийти зі стану летаргічного сну", - Дуда в ООН закликав не повторювати помилок у відносинах з агресором

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Хочу ще раз чітко заявити, що кожна держава має рівне право на самовизначення. Польща й надалі відстоюватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії. Державні кордони не можна змінювати силою", - зазначив Дуда.
Він додав, що Польща, яка багато страждала в минулому сторіччі через зневагу інших держав до її суверенітету, "має моральний обов’язок голосно говорити про це".
Дуда також закликав міжнародну спільноту не намагатися замирити агресора, адже хибність цього довела Друга світова війна.
"На жаль, як показали останні роки, та сама спокуса порозумітися з агресором, що панувала тоді, є й зараз. Я твердо переконаний, що настав час вийти зі стану летаргічного сну, навчитися з попереднього досвіду та припинити повторювати ті самі помилки", - наголосив президент Польщі.