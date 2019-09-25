"Настав час вийти зі стану летаргічного сну", - Дуда в ООН закликав не повторювати помилок у відносинах з агресором

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Хочу ще раз чітко заявити, що кожна держава має рівне право на самовизначення. Польща й надалі відстоюватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії. Державні кордони не можна змінювати силою", - зазначив Дуда.

Він додав, що Польща, яка багато страждала в минулому сторіччі через зневагу інших держав до її суверенітету, "має моральний обов’язок голосно говорити про це".

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Дуда також закликав міжнародну спільноту не намагатися замирити агресора, адже хибність цього довела Друга світова війна.

"На жаль, як показали останні роки, та сама спокуса порозумітися з агресором, що панувала тоді, є й зараз. Я твердо переконаний, що настав час вийти зі стану летаргічного сну, навчитися з попереднього досвіду та припинити повторювати ті самі помилки", - наголосив президент Польщі.