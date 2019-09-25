Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.

"Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат", – наголосив Володимир Зеленський.

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Президент також наголосив на важливості Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.

Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.