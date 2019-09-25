Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.09.19 08:04

Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.

Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.

"Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат", – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО

Президент також наголосив на важливості Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.

Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100