Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.
"Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат", – наголосив Володимир Зеленський.
Президент також наголосив на важливості Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.
Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.