Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, на сьогодні близько 90% громадян України, які звертаються з проханням про довгострокову візу, просять її з метою працевлаштування. Тому, за його словами, надалі не виправдано зберігати такий виняток для громадян України.

Рішення набуде чинності 1 листопада.

При цьому пресслужба уряду Естонії наголосила, що Україна й далі залишається важливим партнером Естонії в Східній Європі, і пріоритетом зовнішньої політики Естонії й далі є робити все задля інтеграції України з Європейським Союзом, зокрема і збільшенням свободи пересування осіб і економічною інтеграцією.

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Таке саме рішення про скасування винятку з оплати держмита за довготермінові візи ухвалили і для громадян Білорусі.



Ідеться лише про національну візу типу D терміном понад 90 днів – до року – для перебування з такою метою, як працевлаштування, навчання, тривале лікування тощо. Держмито за розгляд заявки на таку візу в Естонії становить нині стандартно 80 євро; за ще одним рішенням, ухваленим 24 вересня, ця сума з 1 січня 2020 року зросте до 100 євро (https://vm.ee/en/long-stay-d-visa).

Ці візи не стосуються громадян України, які мають намір відвідати Естонію чи інші держави-члени "шенгенської зони" на термін до 90 днів протягом кожних 180 днів без права на працевлаштування – для власників біометричних українських паспортів такі подорожі безвізові, інакше потрібна звичайна шенгенська віза.