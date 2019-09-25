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25.09.19 08:51

Лише повна деокупація півострова відновить громадянську і релігійну свободу в Криму, - Денісова

Базові свободи людини в Криму можуть бути відновлені лише після повної деокупації півострова.

Лише повна деокупація півострова відновить громадянську і релігійну свободу в Криму, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на Нараді ОБСЄ з людського виміру у Варшаві заявила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Лише повна деокупація українських територій дозволить припинити переслідування віруючих різних конфесій і відновить громадянську і релігійну свободу громадян України", - підкреслила Денісова.

Вона зазначила, що окупаційна влада у Криму зарахувала до екстремістських організацій Меджліс кримськотатарського народу.

Денісова розповіла про так звану справу Хізб ут-Тахрір, коли протягом одного дня ФСБ провела 26 обшуків, арештувавши 24 мусульман - нібито за створення терористичної організації. Вона зауважила, що більшість арештованих кримських татар належать до громадського правозахисного руху "Кримська солідарність".

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Уповноважений ВР нагадала, що від початку окупації за обвинуваченнями у зв’язках із забороненими мусульманськими групами у Криму арештовано чи засуджено 59 осіб. На півострові системно порушується свобода слова, постійно надходять повідомлення про викрадення людей.

"Десятки осіб зникли безвісти. 16 вересня у Криму в лісі було знайдено тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник рік тому", - розповіла Денісова.

Вона також наголосила, що на окупованих територіях змінено законодавство про релігійні організації, що стало інструментом для терору, зокрема проти Української православної церкви (ПЦУ) та євангельських християнських організацій.

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