В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Восточный вариант, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 25 вересня донеччани прокинулися від гуркоту вибухів. У Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань ДНР, розташований у районі селищ Гірник та Грабарі. Чорний дим від пожежі видно за багато кілометрів. Жителі навколишніх будинків пишуть, що зі складу, який горить, у різні боки розлітаються осколки", - пише видання.

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"Живу на ближній вулиці від автопарку, на якій склад (200-300 метрів). Осколки до будинку трохи долітають" - повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Очевидці події також виклали відео пожежі і вибухів.











