Причина погіршення відносин із Польщею, Угорщиною та Росією - це бажання наших сусідів якимось чином нав'язувати своє бачення нашої історії, - В'ятрович

Про це заявив колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович у відповідь на питання про докорі щодо погіршення відносин із сусідніми державами, зокрема Польщею, пише Громадське, передає Цензор.НЕТ.

"Коли говорять, що погіршилися стосунки і починають з Польщі, я думаю, починати потрібно все-таки з Росії. Тоді стане зрозуміліше, що причина одна і та ж. Причина погіршення стосунків з Польщею, Угорщиною чи Росією — це бажання наших сусідів якимось чином нав’язувати власне бачення нашої історії та їхня неготовність до того, що українці починають відстоювати свої погляди", — вважає В’ятрович.

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