Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.09.19 09:11

Причина погіршення відносин із Польщею, Угорщиною та Росією - це бажання наших сусідів якимось чином нав'язувати своє бачення нашої історії, - В'ятрович

Причиною погіршення відносин із країнами-сусідами є їхнє бажання нав'язувати своє бачення української історії.

Причина погіршення відносин із Польщею, Угорщиною та Росією - це бажання наших сусідів якимось чином нав'язувати своє бачення нашої історії, - В'ятрович

Про це заявив колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович у відповідь на питання про докорі щодо погіршення відносин із сусідніми державами, зокрема Польщею, пише Громадське, передає Цензор.НЕТ.

"Коли говорять, що погіршилися стосунки і починають з Польщі, я думаю, починати потрібно все-таки з Росії. Тоді стане зрозуміліше, що причина одна і та ж. Причина погіршення стосунків з Польщею, Угорщиною чи Росією — це бажання наших сусідів якимось чином нав’язувати власне бачення нашої історії та їхня неготовність до того, що українці починають відстоювати свої погляди", — вважає В’ятрович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і Польща мають перегорнути сторінки спільної історії, які написані кров'ю, - Потураєв

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100