Прокуратура дозволила зняти арешт із "вертолітного майданчика Януковича", - Ігор Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав ексдепутат Ігор Луценко.

Він зазначив, що 5 вересня прокуратура дозволила зняти арешт із "вертолітного майданчика Януковича".

Луценко нагадав, що в 2012 році почалося будівництво вертодрому, який, по суті, був комерційним об'єктом - офісно-виставковим центром. У 2014 році Янукович, для якого призначався вертолітний майданчик на даху цього центру, втік, почалося розслідування злочину - незаконного будівництва.

Тільки в лютому 2019 ці активи (будівлю тощо) заарештували і передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про золотий батон з Межигір'я давно закрито, тому що не було ніякого батона, а якщо і був - точно не із золота, - прокурор Тедеєв

"З пропуском всіх можливих термінів фірма, на якій зараз висить іпотека, в якій перебуває будівля виставкового центру, подала в суд на це рішення. І трійка судів не тільки милостиво продовжила терміни апеляції, але і задовольнила вимоги фірмочки", - написав він.

Луценко підкреслив, що ключову роль зіграла тут позиція прокуратури: "В судовому засіданні апеляційної інстанції прокурор зазначив, що актуальність накладення арешту втрачена".

"Поки повільно рухалося слідство, наближені до Януковича попередні власники продали будівлю оточенню Порошенка".

Народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, яка володіє конгресно-виставковим центром "Парковий" у Києві. "Бенефіціаром цього бізнесу виступила моя мама, Любов Єфімова", - так Єфімов і написав в Facebook.

Ну, а тепер мати може безперешкодно користуватися вкраденою у киян ділянкою і незаконно побудованоюспорудою.

P.S. Винних за 5 років так і не знайшли - підозри нікому не оголошено", - написав Луценко.

Нагадаємо, вертолітний майданчик у Києві було відкрито 6 червня 2012 року, він розташований за кілька сот метрів від Верховної Ради. Його мав використовувати тодішній президент Віктор Янукович.

Влітку 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що об'єкт будували на гроші від незаконного відшкодування ПДВ.