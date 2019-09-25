Зеленський заявив, що його розмови з Трампом "особисті та конфіденційні", - CNN

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє CNN.

"Коли журналісти CNN підійшли до Зеленського в Нью-Йорку і запитали (про розмову з президентом США. - Ред.), він відповів, що його розмови з Дональдом Трампом "особисті та конфіденційні", - передає канал.

За словами журналістів, Зеленський так і не відповів на їхнє запитання, чи був зв'язок між коштами програми військової допомоги Україні та розслідуванням проти колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина Гантера.

Зазначається, що на запитання, чи хоче він, аби розшифровка телефонної розмови з Трампом була оприлюднена, Президент України відповів: "Побачимо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп

Напередодні Комітет із питань розвідки Палати представників США виступив із вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв 25 вересня оприлюднити стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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