Зневагу РФ до міжнародного права не можна приймати як "нову норму", - президент Латвії Левітс в ООН

Про це заявив президент Латвії Егіл Левітс у своєму зверненні на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мушу вказати на відверту неповагу Росією до принципів міжнародного права, про що свідчить тривале порушення територіальної цілісності України та Грузії. Таку нахабну зневагу до міжнародного права не можна приймати як "нову норму"", - сказав Левітс.

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Він наголосив, що "багатосторонній світовий порядок вимагає, аби територіальну цілісність та суверенітет, як визначено у Статуті ООН, поважали усі держави-члени".