На святкування Рош а-Шана до Умані прибули вже 1930 хасидів, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на ранок 24 вересня для відзначення найголовнішого єврейського свята - 5780 Нового року, до Умані вже прибули 1930 прочан-хасидів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із 29 вересня по 1 жовтня в Умані хасиди з усього світу святкуватимуть Рош а-Шана - Новий рік за іудейським календарем.

Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України очікує, що на святкування Рош а-Шана до Умані прибудуть близько 20 тисяч хасидів.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС. ФОТОрепортаж