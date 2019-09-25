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25.09.19 10:11

Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував закон, який спрощує процедуру працевлаштування і звільнення держслужбовців.

Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Нарешті ми зможемо ефективно управляти державними органами — бачити реальні результати тих, хто дійсно працює. Уряд технократів розпочинає перезавантаження влади!" - йдеться в повідомленні.

Прем'єр зазначає, що буде впроваджена контрактна державна служба.

"Контракт має стати головною мотивацією працювати на результат: робота виконана – спокійно працюєш, відсутній результат — вільний", - розповів Гончарук.

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Ліквідуємо бюрократичні бар’єри, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективної роботи держслужбовців.

"Раніше таких працівників не могли звільнити роками через пекельну бюрократію", - зазначив Гончарук.

Зміниться структура оплати праці: більше продуктивності — вища премія.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради запропонував депутатам проголосувати за контрактну форму державної служби.

Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук 01

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