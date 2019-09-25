Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, дивись, всі міністерства зможуть з'їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості по Києву", - звертається Дубілет до своїх підписників соцмережі.

Він має намір до кінця наступного року централізувати все, що можна, де це не буде заважати ефективній роботі. Міністр упевнений, що в цій централізації є великий потенціал не тільки з міністерствами, а й з іншими органами влади, аж до регіонів.

"Само собою, щоб ефективно все централізувати багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму", - додав він.

Дубілет пояснив, що зараз міністерства виконують велику кількість функцій, які дублюються між собою - бухгалтерія, базове ІТ, документообіг та багато іншого. Всього попередньо в уряді нарахували таких 19 напрямів. За його словами, кожен міністр очолює величезну структуру, але більшість співробітників змушена займатися не формуванням або реалізацією політик, а підтримувати ці функції.

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"З одного боку, кожне міністерство зараз є окремою юрособою, і багато атрибутів їм передбачається за законом. З іншого боку, до останнього часу міністри часто намагалися відгородитися одне від одного стінами (в прямому і переносному сенсі), а не працювати, як одна команда — навіть в таких банальних питаннях, як економія на масштабі (economy of scale)", - підкреслив міністр КМУ.

Саме тому, додав він, домовився з новим Міністерством цифрової трансформації, що вони не будуть набирати людей в два департаменти (кадри і бухгалтерія), а будуть "аутсорсити" ресурси Секретаріату КМУ.

На переконання Дубілета, реформування Кабміну дасть можливість заощадити бюджетні кошти і зробить роботу уряду ефективнішою.

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