На строкову військову службу восени 2019 року в Києві призвуть 634 особи, - військком Київського військового комісаріату Клявлін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні планове завдання для міста Києва становить 634 особи, з яких до Збройних сил України буде призвано 407 осіб, до Національної гвардії - 160, Державної прикордонної служби - 39 і Державної спеціальної служби транспорту України - 28 осіб", - розповів Клявлін на брифінгу в Києві.

Він нагадав, що в Україні 1 жовтня розпочинається черговий призов на строкову військову службу громадян, які мають призовний вік 20-27 років.

За словами полковника, всіх, хто буде призваний до лав ЗСУ, направлять у навчальні центри.

"Тобто всі призовники, які будуть призвані до лав Збройних сил України, будуть направлятися тільки у навчальні центри для проведення відповідної підготовки. Призовники, які будуть призвані до Національної гвардії України, будуть направлятися до військових частин Києва, Ізмаїла, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра. Державна прикордонна служба - це місто Львів і Черкаси", - уточнив полковник Клявлін.

Також читайте: Це можливо зробити, - Загороднюк про перехід на контрактну армію