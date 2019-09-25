В історії США Україна залишиться країною, що призвела до початку процедури імпічменту президента Америки, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Що б далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі знають, на що ми здатні", - написав він.

Крім того, в ефірі програми "Громадське.Світ" Клімкін сказав: "У найближчі дні я не бачу якогось катастрофічного змісту... Зеленський талановитий актор, він емоційно зменеджить цю ситуацію непогано. Змістовно я сподіваюся, всі правильні меседжі будуть виписані. Погано, що вся увага буде сфокусована тільки на цьому і всі інші меседжі підуть з порядку денного. Тому найближчі дні мене не дуже турбують. А от перспектива у нас ... не хочу казати катастрофічна, а дуже складна".

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​"Американські ЗМІ бачать Україну дедалі більше як джерело проблем. І неважливо, хто був Манафорт, у чому його звинувачують, американці читають, що проблеми почались з України, тепер Байден для демократів. Те, що відбувається, як називається? Це українська криза, хоч до чого тут Україна", - пояснив він своє бачення.

Клімкін вважає, що в цій ситуації Україні потрібно максимально бути відкритою і транспарентною.

"Це навіть не пастка, ми опинилися під тиском, ми опинилися між двох вогнів. Але як би не склалася ситуація, нашій владі треба жити з Трампом і з цією командою певний час. Від США багато що залежить і в нашій війні з Росією, це і економічні реформи, і багато іншого. Але зрозуміло, що тут треба пройти по лезу", - резюмував колишній міністр.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.