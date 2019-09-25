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25.09.19 12:05

В Україні достатньо запасів газу на випадок переривання Росією транзиту, - Коболєв

В Україні достатньо запасів газу на випадок, якщо РФ перерве транзит до Європейського Союзу.

В Україні достатньо запасів газу на випадок переривання Росією транзиту, - Коболєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За словами Коболєва, запаси газу в українських підземних сховищах перетнули позначку в 20 млрд куб газу. Це більш ніж на 4 млрд перевищує минулорічний показник і є найбільшим рівнем за останні 9 років.

Газу в підземці досить, щоб забезпечити надійну роботу ГТС і газопостачання всіх українських споживачів цієї зими, навіть якщо Росія піде на переривання транзиту через Україну", - поінформував Коболєв.

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Глава НАК "Нафтогаз України" зазначив, що план з підготовки до зими вдалося повністю виконати.

В Україні достатньо запасів газу на випадок переривання Росією транзиту, - Коболєв 01

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