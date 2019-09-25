Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація"

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу People, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не прийшла до цього рішення (про підтримку імпічменту Трампа. - Ред.) легко або швидко, але, на мій погляд, це надзвичайна ситуація... Останні дії навколо України, спроби заручитися підтримкою президента України в змові з метою послабити колишнього віцепрезидента Джо Байдена в обмін на військову допомогу, необхідну Зеленському для захисту від Путіна, - якщо це не злочин, який тягне за собою імпічмент, то я не знаю, що це таке", - сказала вона.

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У вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.