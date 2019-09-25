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25.09.19 13:04

Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко. ФОТО

Першим заступником міністра внутрішніх справ України на засіданні уряду призначений Сергій Яровий, одним із заступників став Антон Геращенко.

Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент МВС України, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 25 вересня. Першим заступником міністра внутрішніх справ призначений Сергій Яровий. Заступниками - Тетяна Ковальчук, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко, Антон Геращенко та Олександр Гогілашвілі.

Сергій Яровий забезпечуватиме формування та реалізацію Міністерством державної політики у сфері публічної безпеки і порядку, у тому числі координацію діяльності правоохоронних органів та військового формування в цьому напрямку, їх високу бойову та мобілізаційну готовність, захист об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, участь у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 01

Тетяна Ковальчук забезпечуватиме формування державної політики щодо міжнародного співробітництва з органами Європейського Союзу та НАТО, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, міжнародне партнерство з іноземними правоохоронними органами, взаємодію з неурядовими організаціями.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 02

Сергій Гончаров буде координувати питання щодо забезпечення належного функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, побудови і запровадження Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, діяльності з питань цифрової трансформації та розвитку, удосконалення процедур і підходів у наданні адміністративних та інших послуг.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 03

Катерина Павліченко координуватиме питання щодо моніторингу за дотриманням прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів системи Міністерства, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству в сім’ї, взаємодії з органами державної влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями в цих напрямках.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 04

Антон Геращенко буде займатися координацією законодавчого забезпечення діяльності Міністерства, взаємодії з Верховною Радою України та парламентськими комітетами, Громадською радою при МВС, діалогу з громадськістю і засобами масової інформації, відкритості в роботі Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 05

Олександр Гогілашвілі координуватиме питання щодо формування та реалізації в межах компетенції МВС державної політики з офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних, соціального партнерства та взаємодії Міністерства з різними релігійними і конфесійними групами в Україні, комунікації з міжнародними організаціями по боротьбі з наркоманією та реабілітацією наркозалежних.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 06

Фото: Департамент МВС

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