Ніхто нікого не збирається виганяти. Буде оцінювання співробітників, - радник глави МОЗ Раімов про кадровий скандал у міністерстві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", так радник Міністра охорони здоров'я Дмитро Раімов прокоментував пропозицію Загрійчука до кількох співробітників МОЗ написати заяву на звільнення.

"Коли він сперечається зі співрозмовниками, то це його позиція. Це суто внутрішня ситуація. Я так розумію, він на емоціях спілкувався, тому сказав про звільнення. Але він знав про аудит, вже є підписаний наказ", - зауважмв Раімов.

Він зазначив, що буде оптимізована структура міністерства, щоб продовжувати реформу.

"Є позиція МОЗ, міністерка її повідомила прем’єру і він її підтримав, що аудит буде стовідсотково. Буде оцінювання держслужбовців. Ніхто нікого не збирається виганяти. Нас здивувало, що все відбувається саме під час відсутності міністерки. Чому це не винести на внутрішнє обговорення з нею?" - додав радник очільниці МОЗ.

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Напередодні стало відомо, що заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій і генеральному директору Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірині Литовченко.

У зв'язку з цим 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ.