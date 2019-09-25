Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака

Про це повідомляється на сайті Кабміну за підсумками засідання в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Це позитивний сигнал для міжнародних вантажних перевезень, що ситуація з розподілом дозволів зміниться на краще", - прокоментував прем'єр-міністр Олексій Гончарук звільнення Ноняка.

Михайло Ноняк був призначений главою "Укртрансбезпеки" рішенням уряду від 20 квітня 2016 року. До цього, з січня 2016-го, займав посаду заступника голови цієї служби. Раніше, з квітня 2014 року, займав пост заступника міністра доходів і зборів.

Славомір Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник "Укравтодору" Новак подав у відставку

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.