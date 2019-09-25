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25.09.19 13:57

ОПЗЖ відправляє свого делегата в ПАРЄ попри бойкот засідання Україною

Парламентська фракція "Опозиційна платформа - За життя" збирається делегувати свого представника для участі в роботі осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, незважаючи на офіційну відмову української делегації від участі в ній.

ОПЗЖ відправляє свого делегата в ПАРЄ попри бойкот засідання Україною

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "ОПЗЖ".

"Незважаючи на позицію партії влади, ми делегуємо свого представника для участі в роботі осінньої сесії ПАРЄ. Ми вважаємо, що сьогодні для мирного врегулювання конфлікту в Україні необхідно активізувати міжпарламентський діалог з усіма сусідніми країнами, повністю відновити відносини з Радою Європи", - йдеться в заяві.

Водночас не уточнюється, кого саме з партії відправлять на осінню сесію ПАРЄ.

Як відомо, членом постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ від фракції ОПЗЖ є Юлія Льовочкіна.

Також читайте: Українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ

Нагадаємо, 23 вересня делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилася від участі в осінній сесії організації.

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