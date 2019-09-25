ОПЗЖ відправляє свого делегата в ПАРЄ попри бойкот засідання Україною

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "ОПЗЖ".

"Незважаючи на позицію партії влади, ми делегуємо свого представника для участі в роботі осінньої сесії ПАРЄ. Ми вважаємо, що сьогодні для мирного врегулювання конфлікту в Україні необхідно активізувати міжпарламентський діалог з усіма сусідніми країнами, повністю відновити відносини з Радою Європи", - йдеться в заяві.

Водночас не уточнюється, кого саме з партії відправлять на осінню сесію ПАРЄ.

Як відомо, членом постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ від фракції ОПЗЖ є Юлія Льовочкіна.

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Нагадаємо, 23 вересня делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилася від участі в осінній сесії організації.