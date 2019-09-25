Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на пресконференції розповів військовий комісар Київського міського військового комісаріату Сергій Клявлін.

Клявлін заявив, що як і в минулі роки, існує проблема вкрай низької явки призовників до військових комісаріатів, куди не з’являються навіть ті, хто має відстрочку від призову.

"План призову 634 особи. Проблема лишилася - громадяни ухиляються від явки до військкоматів. Ми викликали до військкоматів повістками 37 тис. 629 призовників, а всього на військовому обліку у Києві стоїть 94 тис. осіб призовного віку. При тому на майже 35 тис. призовників, які роками ухиляються від явки до військкомату, передано матеріали до Нацполіції для їхнього розшуку як таких, що ухиляються від проходження військової та лікарської комісій. З кожним роком кількість громадян, які ухиляються від військової служби, збільшується", - заявив військовий комісар.

Також Клявлін зауважив, що штрафи за неявку за викликом до військкомату вкрай низькі - 119 грн, і при тому навіть такий штраф, стягнути вкрай складно, оскільки особа має розписатися у постанові про адміністративну відповідальність.

Штраф за неприбуття на пункт збору призовників, які вже визнані комісією придатними до військової служби, також мізерний - 255 грн. Також таких осіб можна притягнути і до кримінальної відповідальності, де передбачено обмеження волі на строк до 3 років, проте кількість таких справ, порушених Нацполіцією, зокрема по Києву, на сьогодні всього 4.

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Військовий комісар також заявив, що покладає надії на Верховну Раду, яка має посилити відповідальність за ухилення від проходження комісій у військкоматах та за ухилення від військової служби осіб, які визнані придатними до неї, за прикладом того, як посилили відповідальність для тих, хто має заборгованість по аліментах.

На сьогодні, за словами Клявліна, вкрай важко вести облік військовозобов’язаних, оскільки громадяни масово порушують закон, тобто не стають на військовий облік при зміні місця проживання, уникають отримання повісток, а щодо тих, хто виїхав за кордон, то військкомати на них не мають жодного впливу. Також не виконують норми закону щодо інформування про працівників призовного віку і приватні підприємства, та про студентів - приватні виші.



Нагадаємо, раніше Клявлін повідомив, що під час осінньої призовної кампанії на строкову службу планується призвати 634 особи.