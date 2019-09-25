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25.09.19 14:02

Кримського суддю заочно засудили до 12 років в'язниці за держзраду, - ГПУ

Святошинський районний суд Києва засудив заочно за державну зраду суддю Апеляційного суду АР Крим, який був призначений окупаційною владою "суддею Верховного суду Республіки Крим", до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Кримського суддю заочно засудили до 12 років в'язниці за держзраду, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.

Зазначається, що суддя обвинувачувався за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"... встановлено, що громадянин України, будучи суддею зазначеного суду, умисно, з березня 2014 року по 2015 рік сприяв зміцненню окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим, а також шляхом виконання функцій представника окупаційної судової влади держави-агресора (Указом Президента Російської Федерації від 19.12.2014 №786 призначений "суддею Верховного Суду Республіки Крим") з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Такими діями Росії умисно надано допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України.

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23 вересня колегія суддів Святошинського районного суду Києва "в порядку спеціального судового провадження" визнала цього суддю винним у скоєнні державної зради і визначила йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з конфіскацією всього належного йому майна.

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