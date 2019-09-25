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25.09.19 14:37

Відмовляючись від ПДЧ в НАТО, Україна виконує забаганки Росії і може втратити шанс стати частиною західної спільноти, - Сюмар

Збереження курсу на євроатлантичну інтеграцію є базовим безпековим пріоритетом для України, адже в сучасному світі тільки комплексне міжнародне партнерство із НАТО зможе гарантувати нашій країні суверенітет і захист від Росії, і протилежна риторика з боку нової влади є неприпустимою.

Відмовляючись від ПДЧ в НАТО, Україна виконує забаганки Росії і може втратити шанс стати частиною західної спільноти, - Сюмар

Про це заявила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, коментуючи заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про зміну тактики України щодо входження до НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Курс на НАТО – це ПДЧ і вступ до НАТО. Крапка. "Незмінність курсу" без заявки на членство – це оксюморон. Усім "найвидатнішим лідерам сучасності" і їхнім посадовцям варто усвідомити реальність – на Сході Росія з Китаєм проводять найбільші військові навчання і планують створити свій аналог альянсу. На Заході після початку процедури імпічменту Президента США через Ukraine Case Україна стає вкрай токсичною", - зауважила політик.

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Сюмар зазначила, що в існуючих геополітичних умовах зміна позиції пріоритетності вступу до НАТО та загравання з Росією в цьому питанні може перетворити Україну на буферну державу і віддалити нас від Заходу.

"Ми посередині. З війною з агресивною ядерною державою, єдиний "компроміс" від якої – це виконувати її вимоги. І ці вимоги відомі – Україна у ролі "сірої буферної зони" між НАТО і Росією. Слабка і розділена на автономії. І відмовляючись від бодай зусиль отримати ПДЧ, ви робите саме це – виконуєте забаганки Росії і, можливо, назавжди позбавляєте Україну чи не останнього шансу стати частиною західної спільноти", – наголосила парламентарка.

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