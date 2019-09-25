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25.09.19 14:49

Кабмін оголосить конкурс на нового главу "Укравтодору"

Найближчим часом Кабінет Міністрів України планує оголосити конкурс на посаду глави "Укравтодору" у зв'язку зі звільненням попереднього глави відомства Славоміра Новака.

Кабмін оголосить конкурс на нового главу "Укравтодору"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Найближчим часом буде оголошено конкурс на цю посаду. До оголошення та проведення конкурсу буде призначено виконувача обов’язків керівника "Укравтодору", який забезпечить безперервність відновлення українських доріг та підготовку до зимового періоду", - повідомив Криклій.

Міністр також додав, що, крім глави "Укравтодору", уряд звільнив ще й скандального заступника глави відомства Богдана Юлика. Останній став відомий після того, як організував ремонт дороги на Тернопільщині, розділивши її на багато маленьких частин, щоб не проводити тендер у системі Prozorro.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

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