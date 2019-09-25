Діалогу на рівні Ради і бізнесу немає. Координації між Радою та урядом теж, - глава Федерації металургів Біленький

Заяви прем'єр-міністра депутати теж не враховують. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький, пише Остров.

"Нам пообіцяли, що якісь наші пропозиції будуть враховані між першим і другим читанням, але законопроєкти 1012 і 1012-1 приймуть. Тому, на жаль, доводиться констатувати — діалогу влади на рівні Верховної Ради і бізнесу немає. Координації між Радою та урядом теж немає. Прем'єр-міністр, з одного боку, заявляє, що зміни до Податкового кодексу обговорюватимуть навесні, а ухвалені будуть не раніше 2021 року, при цьому парламент вносить кардинальні зміни. Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть щонайменше на 8,5 мільярда гривень на рік", — підкреслив Біленький.

На його думку, такі кроки призведуть до втрати державою мільярдів гривень податку на прибуток.

"Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть щонайменше на 8,5 мільярда гривень на рік ... Ми порахували, якщо держава отримає додатково 8,5 мільярда гривень від ренти, то втратить близько 11,5 мільярда податку на прибуток від цих же підприємств. Оскільки принаймні на 20% будуть скорочені обсяги виробництва, ми втратимо значну частину експорту — Китай повністю, частину в країни ЄС. Можливо, рентабельним залишиться лише внутрішній ринок за рахунок більш дешевої доставки", — підсумував Біленький.

При цьому глава Федерації металургів України зазначив, що такий дивний інтерес з боку Ради спостерігається лише до залізної руди, рента ж на інші види сировини не збільшується.

Законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (у т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялось раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими, ніж у Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.