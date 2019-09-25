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25.09.19 14:37

Фігуранту справи про вбивство Гандзюк Рищуку вручили підозру за статтею "хуліганство", - Масі Найєм

Депутату облради Херсонщини Євгену Рищуку, якого пов'язують зі справою про вбивство Катерини Гандзюк, вручили підозру через хуліганські дії.

Фігуранту справи про вбивство Гандзюк Рищуку вручили підозру за статтею "хуліганство", - Масі Найєм

Про це повідомляє адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Кажуть, що йому (Рищуку. - Ред.) вручили підозру в кримінальному провадженні #12019230240001390", - написав він.

За ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганські дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії), уточнив Найєм.

Раніше Масі Найєм повідомляв, що п'яний Рищук побив людину і погрожував вбити друга Каті Гандзюк.

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Фігуранту справи про вбивство Гандзюк Рищуку вручили підозру за статтею хуліганство, - Масі Найєм 01

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