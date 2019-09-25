Переговори Зеленського і Путіна обов'язково відбудуться. Хто ще буде присутній на них - оце запитання, - Богдан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Російський журналіст на полях Генасамблеї ООН поцікавився у Богдана, чи можливі переговори Путіна та Зеленського.
"Мені здається, вони обов'язково будуть. Єдине - хто ще буде на цих переговорах, оце питання", - відповів Богдан.
На уточнювальне запитання, чи має він на увазі "нормандський формат", він сказав: "Нормандський формат, звісно".
На прохання уточнити, чи відбудеться саміт "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в жовтні, Богдан сказав: "Ми дуже сподіваємося на це".
"Ми вважаємо, що можна вирішити (у рамках "нормандського формату") все (усі питання). Але це залежить здебільшого від бажання керівництва Росії", - сказав голова Офісу Зеленського.
На запитання, чи настало потепління у відносинах між Росією та Україною, Богдан сказав: "Можна вважати по-різному, але я бачу, що є діалог, а діалог – це вже перший крок".
Нагадаємо, раніше помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися в кінці вересня або на початку жовтня.