Переговори Зеленського і Путіна обов'язково відбудуться. Хто ще буде присутній на них - оце запитання, - Богдан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Російський журналіст на полях Генасамблеї ООН поцікавився у Богдана, чи можливі переговори Путіна та Зеленського.

"Мені здається, вони обов'язково будуть. Єдине - хто ще буде на цих переговорах, оце питання", - відповів Богдан.

На уточнювальне запитання, чи має він на увазі "нормандський формат", він сказав: "Нормандський формат, звісно".

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На прохання уточнити, чи відбудеться саміт "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в жовтні, Богдан сказав: "Ми дуже сподіваємося на це".

"Ми вважаємо, що можна вирішити (у рамках "нормандського формату") все (усі питання). Але це залежить здебільшого від бажання керівництва Росії", - сказав голова Офісу Зеленського.

На запитання, чи настало потепління у відносинах між Росією та Україною, Богдан сказав: "Можна вважати по-різному, але я бачу, що є діалог, а діалог – це вже перший крок".

Нагадаємо, раніше помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися в кінці вересня або на початку жовтня.