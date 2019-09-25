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25.09.19 15:08

"Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би" - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський емоційно відреагував на відсутність люків на території школи на його виборчому окрузі.

"Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би" - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами депутата, він "провів незабутні 4 години, спілкуючись з громадянами як їхній депутат по 25 округу", але "передовсім його цікавили школи і лікарні".

"Так ось, з приводу шкіл. Школа, 1000 учнів. На території школи 20 (двадцять!!!!!) відкритих люків. Так собі лотерея, скільки з тисячі дітей ризикує зламати собі ноги щодня. Ціна одного люка - 500 гривень... Питаю - а що, батьки не можуть скинуться по 100 гривень і купити ці люки? Жах в очах, ні, вони категорично проти, ми ледве змусили їх купити в школу кілька десятків перегорілих лампочок", - переказує діалог з директором школи депутат.

Бужанський заявив, що "якщо не вистачить на люки", то купить їх сам.

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"Але прийду на збори і скажу батькам, що вони довбо#би. Інфантильні, до всього. Мені не пох#р, що їхні діти можуть зламати ноги, їм пох#р", - заявив депутат.

Бужанський зазначив, що розповість їм всю правду "як офіційна особа".

Пізніше депутат на своїй сторінці в мережі Facebook вибачився, написавши, що "перегнув з епітетами" і був неправий.

"Але розберімося. У вас 20 відкритих люків навколо школи - а скільки заявок міському депутату? Підніміть руку, хто особисто писав або підписи збирав? Нуль? Та ви шо? ... окей, ліньки було писати. А що там щодо "гарячої лінії мера" хоча б. Підніміть руку - хто дзвонив і коли щодо люків? Три, п'ять осіб? Нуль? Та ви шо?", - розповів Бужанський.

Нардеп зазначив, що "може все кинути" і спробувати за ці п'ять днів зайнятися роботою міського депутата: "Якого ви навіть не знаєте і не знаєте його прийомних днів, годин і телефонів. Ви його обрали, але не спромоглися познайомитися за 4 роки (що є черговою ознакою дивної поведінки). Але проблема в тому, що і бюджет розписаний, і бюрократія, і ще купа причин. Ну, вигриз, припустімо. Замінять, дай бог, до зими. А навчальний рік вже почався. Кришки повинні стояти вчора. А ноги ваші дітлахи поламають вже завтра (не дай бог). Відчуваєте, про що я?".

"Вибачте за "довбо#бів": неправий однозначно. Ловіть "інфантилів" тоді. Ось це вже 100%. І так, директори вчора пішли писати заявки на ремонти тощо. Тільки це я їх змусив, а не ви. Чомусь", - підсумував депутат.

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Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духнич "тупою вівцею". Вона у відповідь порівняла його з "голубом, який напаскудив".

Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра 01

Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра 02

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