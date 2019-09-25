Підвищення зарплат учителів наступного року поки не планується, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "BBC News Україна" повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

Відповідаючи на запитання, на який рівень зарплат можуть очікувати вчителі з наступного року з огляду на цей проєкт бюджету, Новосад сказала: "Буду відвертою - в проєкті бюджету на наступний рік освітня субвенція, це кошти на заробітну платню, залишилась на рівні цього року, плюс індексація".

За словами Новосад, міністерство налаштоване виконувати норми закону про освіту. У законі зазначається, що до 2023 року заробітна плата має становити чотири мінімальні прожиткові мінімуми (прожитковий мінімум зараз - 1936 грн. - Ред.).

"До цього ми маємо йти. Ми маємо найближчим часом показати суспільству, як ми будемо це робити. Звичайно, той рівень заробітних плат, особливо у вихователів, майстрів виробничого навчання, є неприпустимим", - підкреслила міністерка.

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