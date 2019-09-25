В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Остров".
Як повідомлялося, в середу о 6 годині ранку в Куйбишевському районі на території військової частини бойовиків "ДНР" почалися вибухи боєприпасів. Окупаційна влада тривалий час не називала причин надзвичайної ситуації, але, врешті-решт, заявила, що пожежа виникла нібито через обстріл з боку ЗСУ. Показово, що до початку вибухів боєприпасів жодних повідомлень про обстріл цього району не надходило.
"Офіційна" пропаганда, так і не визнавши факту пожежі саме у військовій частині НЗФ "ДНР", озвучила версію, що нібито "через обстріли постраждали виробничі приміщення заводу "Зеніт" з виробництва алюмінієвих профілів, у яких розміщувалися запаси різних хімічних речовин".
"У зв'язку з виниклою загрозою населенню співробітниками "МНС ДНР" проводиться евакуація громадян, які перебувають у зоні небезпеки. Відкрито пункти тимчасового розміщення", - йдеться в повідомленні т.зв. МНС "ДНР"
Для ліквідації наслідків пожежі та вибухів боєприпасів задіяно 23 одиниці техніки та 93 людини особового складу.