Зміна ренти на видобуток руди має стати частиною комплексної податкової реформи, - експерт

Таку думку висловив партнер компанії PricewaterhouseCoopers Україна Максим Дудник, виступаючи на засіданні робочої групи з питань ренти на видобуток залізної руди в комітеті Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент МінПрому.

Він уточнив, що податкова реформа передбачає впровадження положень згідно з планом BEPS (міжнародна ініціатива з протидії ухиленню від сплати податків), до якого приєдналася Україна.

В рамках BEPS навантаження на бізнес зростає - оскільки, наприклад, передбачається вилучення курсових різниць із податкових витрат, а також інші новації. У зв'язку з цим зміну підходів до нарахування ренти за видобуток залізної руди в Україні необхідно розглядати системно, без відриву від планованої податкової реформи.

М.Дуднік зазначив, що вже зараз ставка ренти на видобуток залізної руди в Україні одна з найвищих у світі - 8% (на поточний рік тимчасово підвищена до 8,8%). Тоді як в Австралії - 3,5%, в Китаї - 1-6%, в Казахстані - 2,8%, в РФ - 4,8%, в ПАР - 0,5%.

Як відомо, законопроєкт №1210, внесений депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування під час підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку це призвело б до зростання рентних платежів у 4-5 разів.