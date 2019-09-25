Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело

За даними джерела Цензор.НЕТ, причиною раптового звільнення прокурора Володимира Кривенка - заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, є передача ним даних підозрюваному Руслану Журилу.

Сам Кривенко заявив сьогодні, що причина звільнення - тривала хвороба і стан здоров'я.

Журило проходить у справі про розкрадання коштів Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, разом з колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком. Співробітники НАБУ звернули увагу, що у розслідуванні цієї справи відбуваються незрозумілі витоки інформації, які зривають секретні оперативні заходи. У число підозрюваних про передачу інформації увійшов і Кривенко.

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Детективи НАБУ зафіксували зустріч Кривенка з Журилом і здійснили запис їхньої бесіди. Цього вже було достатньо для подання скарги на неетичні дії прокурора.

Сьогодні запис було продемонстровано Кривенку. Після чого, прокурор ухвалив рішення, не чекаючи скарги про неетичну поведінку, звільнитися негайно.