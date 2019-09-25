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25.09.19 16:40

Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів

На засіданні Кабінету Міністрів першим заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб призначено ветерана АТО і підприємця Антона Колумбета.

Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра у справах ветеранів Оксану Коляду.

"Сьогодні на засіданні уряду Антона Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб", - написала вона.

32-річний Антон Колумбет має військове звання сержанта, служив у 12-му батальйоні територіальної оборони Києва (далі - окремий мотопіхотний батальйон у складі 26 окремої механізованої бригади), учасник бойових дій на Луганщині, мобілізований 2014-2015 рр.

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Після демобілізації у березні 2015 року, як відомо з відкритих джерел, стає соціальним підприємцем і разом з іншими ветеранами засновує магазин м'ясних консервів I'mready.

Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів 01

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