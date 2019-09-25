Ми потребуємо світової підтримки, в сучасному світі більше немає чужої війни, - Зеленський на засіданні Генеральної асамблеї ООН. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

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"П'ять років триває війна на Донбасі, п'ять років як Росія анексувала в України півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій його захищати, наша країна зі зброєю в руках відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність", - сказав глава держави.

"Ми потребуємо світової підтримки. Я розумію, всі присутні тут мають власну державну турботу і чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше за власні. Але в сучасному світі більше немає чужої війни. Ніхто з вас не зможе почуватися в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі. Фатальною може стати думка, що вас це не зачепить. Не можна думати про глобальне і закривати очі на деталі або, як комусь здається, дрібниці. Саме так закладався фундамент для двох світових воєн. Ціною неуважності, мовчання, бездіяльності або небажання поступатися власним амбіціям врешті-решт стали десятки мільйонів людських життів", - заявив Зеленський.

"Невже людство стало забувати ці страшні уроки історії? Україна про них пам'ятає", - сказав президент.

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