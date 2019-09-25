Закон про імпічмент президента України набув чинності

Напередодні закон був опублікований в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України", інформує Цензор.НЕТ. Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Закон передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

"Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. ... Верховна Рада більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного", - свідчить текст закону.

У разі включення до порядку денного сесії Верховної Ради України питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада України для проведення розслідування наявності факту та обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.

Президент, зі свого боку, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

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Після ухвалення Верховною Радою рішення про обвинувачення президента парламент повинен звернутися до Конституційного і Верховного судів. У разі отримання висновків Конституційного суду і Верховного суду відповідно про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент і про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину, Верховна Рада приймає рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

Передбачається, що рішення про імпічмент Президента буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосує не менше трьох чвертей народних депутатів від конституційного складу ВР.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент Президента України головуючий від імені парламенту має вибачитися перед Президентом.

Нагадаємо, 10 вересня Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента. Спочатку нардепи 337 голосами прийняли законопроєкт в першому читанні, потім незважаючи на заперечення і попередження представників опозиційних партій закон був прийнятий у цілому 245 голосами.

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19 вересня закон підписав спікер ВР Дмитро Разумков. А 23 жовтня - президент Володимир Зеленський.