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25.09.19 18:53

В Одесі у п'ятницю відбудуться навчання СБУ, в місті введуть особливий режим

На території Південної виправної колонії №51 в Одесі в п'ятницю, 27 вересня відбудуться антитерористичні навчання.

В Одесі у п'ятницю відбудуться навчання СБУ, в місті введуть особливий режим

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Одеській області.

"У масштабному тренуванні, умови якого будуть максимально наближені до реальних, візьмуть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - сказано в повідомленні.

Під час навчання на окремих територіях міста можуть вводити обмеження чи заборону руху транспорту і пішоходів, додали в СБУ. Також можливі перевірка документів, огляд особистих речей і автомобілів.

"Служба безпеки України просить жителів і гостей міста з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Всі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства", - додали в пресслужбі.

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