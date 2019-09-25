Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на пресконференції.

Крім того, прем'єр зазначив, що не збирається втручатися в кадрову політику міністерств.

"Я знаю, що в міністерстві працює багато професійних і порядних людей. У мене також немає жодних сумнівів щодо професійних якостей міністра охорони здоров'я. Є один аспект, про який ми сьогодні говорили в контексті іншого міністерства. Аспект полягає в тому, що ми домовилися з міністрами, я не втручаюся в кадрову політику міністерства. Тому міністр самостійно визначає з ким їй працювати, з ким не працювати. Але мені здається, що ситуація в МОЗ це питання скоріше непорозуміння між людьми, ніж якийсь основний конфлікт", - сказав він.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Зазначимо, що наразі міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуває в США, де бере участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

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