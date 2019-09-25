Держсекретар з питань оборони Великої Британії Воллес відвідав район проведення ООС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Іноземних партнерів супроводжували Міністр оборони України Андрій Загороднюк і представники оборонного відомства. На Приазов'ї робочу групу зустрічав Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

В рамках робочої поїздки іноземні партнери були ознайомлені з поточною обстановкою в районі проведення операції Об'єднаних сил. Як зазначив командувач ОС противник, незважаючи на оголошений режим тиші, продовжує активно обстрілювати позиції Об'єднаних сил.

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Відповідаючи на запитання іноземних партнерів Кравченко підтвердив інформацію про присутність на території тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей регулярних російських військ, а також про постійне постачання зброї і боєприпасів із території РФ.

Більш наочно британська делегація ознайомилися з ситуацією в окремих районах уздовж лінії розмежування на Маріупольському напрямку. На завершення зустрічі сторони обговорили актуальні питання розвитку українсько-британського військово-політичного співробітництва в оборонній сфері.

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