"Колишній посол США, жінка, була катастрофою", - Трамп Зеленському про експосла США в Україні Йованович

Про це свідчить опублікована Білим домом стенограма розмови від 25 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Добре, що ви були першим, хто сказав мені, що вона (Йованович - Ред.) поганий посол, оскільки я погоджуюся з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, і вона захоплювалася попереднім президентом. Вона б не прийняла мене як нового президента достатньою мірою", - сказав Зеленський у розмові з Трампом.

У свою чергу президент США, кажучи про ситуацію з послом, сказав українському колезі: "Колишній посол США, жінка, була катастрофою (в оригіналі "bad news") і люди, з якими вона мала справу в Україні, теж були поганими (в оригіналі "bad news"), тому я хочу повідомити Вам про це".

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Український президент також повідомив американському колезі про своє рішення відкликати посла України в США Валерія Чалого.

"Я щойно відкликав нашого посла зі США, і він буде замінений дуже компетентним і досвідченим послом, який старанно працюватиме, щоб підтвердити, що наші народи стають ближчими", - сказав Зеленський Трампу.

Нагадуємо, 18 травня 2019 року американське посольство в Києві повідомило, що посол США в Україні Марі Йованович завершує дипломатичну роботу в Києві.