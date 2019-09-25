У битві Трампа-Байдена може програти Україна, - Безсмертний

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Безсмертний зазначив: "Сьогодні всі обговорюють події в конгресі США, який розпочав процедуру імпічменту Президента Дональда Трампа. Зрозуміло, що це президентські вибори.
Мене ж турбує інше: у битві Трампа-Байдена може програти Україна. Впевнений, що під час цього протистояння буде наговорено чимало про корупцію в Україні, розкрито чимало схем.
Що тут погано скажете ви? Жертвою інформаційної війни стануть не Трамп і не Байден, а ЕКОНОМІКА та ІМІДЖ України.
Що зараз НЕ МОЖНА РОБИТИ?
- рефлексувати на будь-які повідомлення на цю тему;
- ставати на бік одного з учасників поєдинку;
- просити США відновити зупинене Президентом Трампом фінансування.
ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ?
-по всіх фактах корупції потрібно організувати ретельне розслідування;
-негайно призначити посла України в США".