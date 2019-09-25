Реформа органів прокуратури почнеться з переатестації працівників ГПУ, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури України.

"Мета реформи – нові стандарти роботи прокурорів, які відповідають очікуванням суспільства, бізнесу та інвесторів. Спочатку відбудеться атестація, і всі чинні прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності, продовжать працювати в нових органах прокуратури. Процес атестації має бути завершено до 1 вересня 2020 року, і атестовані прокурори будуть працювати на основі індивідуального оцінювання якості роботи", – зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка.



Атестація чинних прокурорів відбудеться на підставі "Положення про проходження прокурорами атестації", "Положення про кадрові комісії Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур", які вже найближчим часом будуть оприлюднені на веб-сайті Генеральної прокуратури України.



На основі вказаних наказів з 27 вересня до 10 жовтня цього року працівники Генеральної прокуратури України подаватимуть заяви про переведення до нових органів прокуратури та про намір пройти атестацію.





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Передбачається, що атестація буде складатися з трьох етапів і до кожного наступного етапу кадрові комісії будуть допускати тих прокурорів, які успішно пройшли попередній етап", - йдеться в повідомленні.



Перший етап – це іспит у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення знань та вмінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора.



Другий етап буде спрямований на оцінку загальних здібностей та навичок на основі анонімного комп’ютерного тестування.



На третьому етапі прокурори пройдуть співбесіду з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними вміннями та навичками прокурори також виконають письмове практичне завдання.



До складу кадрових комісій будуть включатися особи, делеговані міжнародними організаціями.



"Переконаний, що професійні та доброчесні прокурори – а їх чимало – долучаться до роботи оновленої прокуратури", – прокоментував Генеральний прокурор.

Як повідомлялося, ухвалений 19 вересня закон передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів, ліквідацію військових прокуратур з одночасним наданням генеральному прокурору права в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

У структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві - окружними. Перелік і юрисдикцію окружних прокуратур визначатиме генпрокурор своїм наказом.

Закон надає генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури; систему оцінки якості роботи прокурорів; порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень з неналежного виконання прокурором, котрий обіймав адміністративну посаду, посадових обов'язків.

Відповідно до закону, у генпрокурора буде два перші заступники та заступники, без обмеження їхньої кількості.

Законом скасовано військові прокуратури, а в списку прокурорів органу прокуратури виключається посада заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Уточнена норма про кількість співробітників. Так, з 15 тис. співробітників органів прокуратури буде не більше 10 тис. прокурорів.

До 1 вересня 2021 року зупиняється дія низки статей, які стосуються діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а в окремих положеннях закону про прокуратуру назву цього органу замінили "відповідним органом, який здійснює дисциплінарне провадження".

Змінено вимоги до претендента на посаду генпрокурора. Цю посаду зможе обійняти фахівець з юридичною освітою і стажем роботи в галузі права не менше 10 років.

Накази генпрокурора не проходитимуть державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Оклад прокурора окружної (місцевої) прокуратури збільшиться з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, з 2021 року він становитиме 20 прожиткових мінімум, а з 2022 року - 25 мінімумів.

Крім того, збільшаться оклади керівництва Офісу генерального прокурора, керівників обласних (регіональних) прокуратур.

Преміювання прокурорів здійснюватиметься в порядку, затвердженому генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їхньої роботи.

Національна академія прокуратури України стане Тренінговим центром прокурорів.

23 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав цей документ. Цього ж дня закон про реформування органів прокуратури підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон набирає чинності наступного дня після публікації, за винятком окремих його положень.